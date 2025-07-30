Нові санкції проти РФ знищать будь-який російський наратив – Єрмак

Нові санкції проти РФ знищать будь-який російський наратив та створять "дуже важку ситуацію" для російської економіки, вважає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Вважаю, що нові санкції проти рф знищать будь-який російський наратив і деякі проросійські сили, які досі намагаються переконати, що нічого не станеться, і що кремль і путін продовжать цю гру. Не треба вірити російській пропаганді. Вони брешуть, бо бояться", - ідеться у його телеграм-каналі.

За словами Єрмака, ці санкції "створять дуже важку ситуацію" для російської економіки і це працюватиме разом із "величезними втратами РФ на передовій, і люди почнуть голосніше питати путіна: "Для чого ти це все почав? І чому не хочеш завершити війну?".

"Щодо дурних заяв медведєва. Можливо, він був пʼяний. Вони хочуть воювати далі. Зупинити війну можливо лише силою. Необхідно діяти. Я вірю в Америку. Я вірю в президента Трампа. Коли США ведуть - вільний світ слідує. Коли Америка серйозна - росія відступає", - підсумував керівник ОП.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив 28 липня про новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною, який не перевищуватиме 10-12 днів замість раніше запланованих 50 днів. Це викликало різку реакцію в Кремлі, зокрема, заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який у своєму коментарі вдався до погроз. "Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія - не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни", - написав Медведєв на X в понеділок.