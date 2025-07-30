Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 560 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 560 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Григорівці, Білогірʼю та Малинівці, а 390 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Омельник.

Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Новоданилівку, а 158 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.

Крім того, надійшло 82 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.