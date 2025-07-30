Інтерфакс-Україна
Події
07:24 30.07.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

1 хв читати
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 560 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 560 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Григорівці, Білогірʼю та Малинівці, а 390 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Омельник.

Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Новоданилівку, а 158 артилерійських ударів завдано по території  Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.

Крім того, надійшло 82 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:07 30.07.2025
Унаслідок атаки ворожих БпЛА постраждали дві людини та загинула худоба на Дніпропетровщині

Унаслідок атаки ворожих БпЛА постраждали дві людини та загинула худоба на Дніпропетровщині

22:33 29.07.2025
МВС та ЦПД спростували інформацію про нібито підвищений радіоактивний фон в Запорізькій області

МВС та ЦПД спростували інформацію про нібито підвищений радіоактивний фон в Запорізькій області

10:44 29.07.2025
Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

10:32 29.07.2025
Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

07:49 29.07.2025
Шістнадцять людей загинуло і 35 поранено внаслідок російської атаки по пенітенціарному закладу у Запорізькій області

Шістнадцять людей загинуло і 35 поранено внаслідок російської атаки по пенітенціарному закладу у Запорізькій області

07:45 29.07.2025
Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян у Дніпропетровській області

Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян у Дніпропетровській області

07:28 29.07.2025
Пенітенціарний заклад у Запорізькій області потрапив під удар ворога, є загиблі й поранені

Пенітенціарний заклад у Запорізькій області потрапив під удар ворога, є загиблі й поранені

09:49 28.07.2025
Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

08:35 28.07.2025
Ворог обстріляв Сумщину, є загиблі й поранені

Ворог обстріляв Сумщину, є загиблі й поранені

08:16 28.07.2025
Окупанти знову атакували Нікопольщину безпілотниками й артилерією, є постраждалі

Окупанти знову атакували Нікопольщину безпілотниками й артилерією, є постраждалі

ВАЖЛИВЕ

РФ вдарила по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ, три жертви та 18 постраждалих

Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів

Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн - Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 67 од. спецтехніки

30 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

OpenAI і Microsoft можуть узгодити нові умови партнерства найближчими тижнями - ЗМІ

Українські кіберполіцейські допомогли знешкодити міжнародну хакерську мережу BlackSuit

Франція вимагає виключення шампанського та інших вин з-під мит США у 15%

У Харкові троє постраждалих - мер

Через падіння уламків ворожого дрону у Харкові горить автівка, даних про постраждалих немає

Росіяни вдарили БпЛА по Харкову, можливі повторні удари - мер

Армія РФ атакувала людей в черзі по воду на Харківщині, є жертви та поранені - прокуратура

На фронті відбулось 139 зіткнень з початку доби – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА