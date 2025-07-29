Інтерфакс-Україна
Події
22:07 29.07.2025

Понад 412 млн грн виділила Київська ОВА на допомогу військовим, а також інвестує в навчання цивільних - Калашник

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Київська обласна військова адміністрація виділила понад 412 млн грн на допомогу військовим на виконання безпекових завдань на фронті, а також інвестує в навчання цивільних громадян, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

"Уже виділили понад 412 млн грн з обласного бюджету на виконання безпекових завдань. Допомагаємо військовим тим, що справді необхідне на фронті: пікапи, дрони, РЕБи, інша техніка. Підтримка захисників і безпека Київщини - основний пріоритет нашої команди", - ідеться в його телеграм-каналі.

Калашник зазначив, що за дорученням президента України Володимира Зеленського працюють над регіональною стратегію, спрямованою на підтримку Сил оборони та безпеки.

"Окрема гордість - проєкт "Чисте небо", що народився саме на Київщині. Разом з військовими ми розробили власну тактику повітряної боротьби - дрони перехоплюють дрони. Це - результат командної роботи: військових, громад і обласної влади. Маємо майже 800 збиттів. І головне проєкт масштабується на інші регіони", - пояснив він.

За словами Калашника, ОВА також інвестує у майбутнє оборони, а саме в навчання цивільних. Центр підготовки громадян до національного спротиву вже випустив понад 5000 людей, які отримали навички першої допомоги, стрілецької справи, дроноводіння, тактики та протидії ІПСО.

"Наразі будуємо нову локацію центру з полігоном, смугою перешкод, навчальними блоками. Уже у вересні вона прийматиме перших учасників. Безпека регіону - це щоденна робота, і я вдячний кожному, хто долучається", - розповів очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6445

Теги: #допомога #київщина #військові

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