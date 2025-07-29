Інтерфакс-Україна
Події
14:53 29.07.2025

МЗС України про незаконний візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до окупованого Криму: Це кричуще порушення міжнародного права

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МЗС України про незаконний візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до окупованого Криму: Це кричуще порушення міжнародного права

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує незаконний візит до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, Автономної Республіки Крим, послів Республіки Бурунді Жозефа Нкурунзіза, Республіки Гвінея Ньянкоя Хаби та Республіки Чад Адама Бешира Махамуда в Росії.

"Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включно з резолюцією 68/262 "Територіальна цілісність України", а також законодавства України. Такі дії суперечать загальновизнаним принципам поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і підривають зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру", - зазначається у коментарі МЗС.

У міністерстві наголосили, що РФ продовжує використовувати дипломатів третіх держав у цілях пропаганди та намагається створити ілюзію "визнання" незаконної окупації українського півострова.

"Закликаємо іноземних дипломатів суворо дотримуватися норм міжнародного права, поважати територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів та утримуватися від дій, що можуть бути розцінені як пряме чи опосередковане схвалення злочинів держави-агресора. МЗС України розраховує, що іноземні уряди нададуть належну оцінку діям своїх представників, які своїми необдуманими вчинками шкодять двостороннім відносинам з Україною та репутації власних держав на міжнародній арені", - закликали в МЗС.

У міністерстві також підкреслили, що українська сторона залишає за собою право вжити необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на зазначені недружні дії, а також ініціюватиме внесення згаданих осіб до санкційних списків.

Теги: #візит #посли #мзс_україни #крим

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