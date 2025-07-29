Інтерфакс-Україна
Події
14:51 29.07.2025

Четверо рятувальників постраждали внаслідок російських атак в Україні з початку доби

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Четверо рятувальників постраждали внаслідок російських атак в Україні з початку доби

Чотири співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій постраждали внаслідок російських атак у Донецькій та Херсонській областях у вівторок, повідомляє ДСНС.

Так, у Костянтинівці (Донецька обл.) зазнали поранень двоє рятувальників.

"У Костянтинівці на Донеччині російський БпЛА атакував рятувальників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль. Співробітники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

У Херсоні у вівторок були поранені двоє рятувальників.

"У Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні", - повідомили у службі.

В ДСНС наголошують, що окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках.

"Окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках, знаючи, що саме вони – останній захист для мирного населення. Б’ють по тих, хто щодня рятує людські життя", - акцентували в ДСНС.

Теги: #атаки_рф #рятувальники

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