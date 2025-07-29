Шмигаль та Сирський обговорили з представниками Німеччини зміцнення обороноздатності України

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом і подякував йому за підтримку, зокрема в межах міжнародних коаліцій та оборонних пакетів.

"Розповів про нагальні потреби Сил оборони України до кінця року. Поінформував також міністра про чергові російські удари по українських містах, про людей, яких убили росіяни цієї ночі", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами розмови.

Крім того, сторони обговорили домовленості за підсумками "Рамштайну".

Шмигаль наголосив, що Україна критично потребує посилення протиповітряної оборони, і подякував за підтримку у питаннях постачання систем Patriot.

"Це надзвичайно важливий крок, який рятує життя. Продовжимо тісну співпрацю для зміцнення нашої спільної безпеки", - підкреслив він.

У свою чергу головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський провів телефонну розмову з генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром.

"Розповів про поточну обстановку у районах ведення бойових дій. Наголосив на важливості посилення захисту наших міст та критичної інфраструктури від комбінованих повітряних атак росіян. Обговорили ключові потреби Збройних сил України, зокрема в системах ППО різної дальності та ракет до них, радарах тощо", - написав Сирський у Facebook.

Він висловив вдячність Німеччині за суттєву допомогу в питаннях оснащення українського війська бронетехнікою та артилерійськими системами, розбудові інтегрованої протиповітряної оборони, а також підготовку українських воїнів.

"Переконаний, що наша спільна робота буде приносити конкретні результати важливі для національних інтересів обох країн та безпеки усього європейського простору", - вважає Сирський.