Розділення Мінкультури і стратегічних комунікацій неможливе без голосування за призначення міністра в Раді - депутат

Заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявляє, що не відомо, коли відбудеться розділення Міністерства культури і стратегічних комунікацій, оскільки для цього потрібно голосування за призначення міністра у Верховній Раді.

"Стосовно розділення теми культури і інформаційної політики. Так, це планується, але згодом. Саме розділення юридично неможливе без голосування за повноцінне призначення міністра в Раді. Скільки це триватиме - важко сказати, але поки статус кво зберігається", - написала Кравчук в мережі Facebook.

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами, щоб "фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни".

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад уряду України. В той же час, Рада не призначила нового міністра культури, бо як зазначав раніше голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія, консультації по кандидатурам ще тривають.

28 липня Кабінет міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.