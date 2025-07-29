Інтерфакс-Україна
Події
10:57 29.07.2025

Розділення Мінкультури і стратегічних комунікацій неможливе без голосування за призначення міністра в Раді - депутат

1 хв читати
Розділення Мінкультури і стратегічних комунікацій неможливе без голосування за призначення міністра в Раді - депутат

Заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявляє, що не відомо, коли відбудеться розділення Міністерства культури і стратегічних комунікацій, оскільки для цього потрібно голосування за призначення міністра у Верховній Раді.

"Стосовно розділення теми культури і інформаційної політики. Так, це планується, але згодом. Саме розділення юридично неможливе без голосування за повноцінне призначення міністра в Раді. Скільки це триватиме - важко сказати, але поки статус кво зберігається", - написала Кравчук в мережі Facebook.

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами, щоб "фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни".

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад уряду України. В той же час, Рада не призначила нового міністра культури, бо як зазначав раніше голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія, консультації по кандидатурам ще тривають.

28 липня Кабінет міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

Теги: #мкск #прогноз #розділення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 28.07.2025
Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

15:11 24.07.2025
Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП України до 2,1% у 2025 році та 2–3% у 2026–2027 рр.

Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП України до 2,1% у 2025 році та 2–3% у 2026–2027 рр.

14:28 24.07.2025
НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні до 9,7% у 2025р. та 6,6% у 2026р.

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні до 9,7% у 2025р. та 6,6% у 2026р.

18:49 17.07.2025
Свириденко: Ми прогнозуємо, що в цьому році зростання ВВП буде не менше 3%

Свириденко: Ми прогнозуємо, що в цьому році зростання ВВП буде не менше 3%

11:48 17.07.2025
Врожай зернових та олійних в сезоні-2025 буде на 5% меншим, ніж торік

Врожай зернових та олійних в сезоні-2025 буде на 5% меншим, ніж торік

15:04 09.07.2025
МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

16:47 27.06.2025
Мінкультури не планує жодних заяв стосовно організованого РФ пісенного конкурсу "Интервидение-2025" через його незначущість

Мінкультури не планує жодних заяв стосовно організованого РФ пісенного конкурсу "Интервидение-2025" через його незначущість

12:49 26.06.2025
Мінкультури додало обряд "Дівування" у Баштанці та мосяжні традиції Гуцульщини до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Мінкультури додало обряд "Дівування" у Баштанці та мосяжні традиції Гуцульщини до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

17:07 23.06.2025
Мінкультури внесло російського коміка Мусагалієва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло російського коміка Мусагалієва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

09:19 20.06.2025
З музеїв Одеської області евакуйовано майже 10 тис. предметів, у разі небезпеки до евакуації підлягають фонди ще 4-х установ - Мінкультури

З музеїв Одеської області евакуйовано майже 10 тис. предметів, у разі небезпеки до евакуації підлягають фонди ще 4-х установ - Мінкультури

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Кам'янському виросла до трьох

Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

СБУ запобігла планам ФСБ ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Філімонова

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

Шістнадцять людей загинуло і 35 поранено внаслідок російської атаки по пенітенціарному закладу у Запорізькій області

ОСТАННЄ

Голова МВС про єдиний інформресурс "Твоя підтримка": Ветеран не має витрачати час на бюрократію

На Харківщині гасять 8 лісових пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Кількість постраждалих через обстріл колонії у Запорізькій області виросла до 43

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Кам'янському виросла до трьох

Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Бережна: Я дуже хочу бути депутатом Європарламенту від України

Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

ГУР оприлюднило кадри застосування FPV-дронів у відкритому морі

СБУ запобігла планам ФСБ ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Філімонова

Бережна: Розвиток культури є елементом національної безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА