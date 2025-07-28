Інтерфакс-Україна
Події
22:13 28.07.2025

Кабмін призначив Єрмоличева першим заступником, Самоненка - заступником міністра фінансів, а Бочка - держсекретарем Мінфіну

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Кабінет міністрів призначив Романа Єрмоличева першим заступником, Дмитра Самоненка - заступником міністра фінансів і Івана Бочка державним секретарем міністерства фінансів України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

До цього, Єрмоличев займав посаду заступника міністра фінансів України; Самоненко - державного секретаря Мінфіну, а Бочко - директора департаменту фінансово-економічного планування, аналізу та майнових відносин - головного бухгалтера.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6332

Теги: #призначення #уряд #мінфін

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