Кабмін призначив Єрмоличева першим заступником, Самоненка - заступником міністра фінансів, а Бочка - держсекретарем Мінфіну

Кабінет міністрів призначив Романа Єрмоличева першим заступником, Дмитра Самоненка - заступником міністра фінансів і Івана Бочка державним секретарем міністерства фінансів України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

До цього, Єрмоличев займав посаду заступника міністра фінансів України; Самоненко - державного секретаря Мінфіну, а Бочко - директора департаменту фінансово-економічного планування, аналізу та майнових відносин - головного бухгалтера.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6332