Кабмін призначив Башлика, Висоцького і Перелигіна заступниками міністра економіки

Кабінет міністрів призначив Дениса Башлика, Тараса Висоцького і Єгора Перелигіна заступниками міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

До цього Висоцький займав посаду першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України, Башлик - заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Перелигін - заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила очільником нового міністерства, яке об’єднало в собі міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Олексія Соболєва, який до останнього часу займав посаду першого заступника міністра економіки.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6332