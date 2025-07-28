Інтерфакс-Україна
Події
21:23 28.07.2025

Зеленський підписав закон, який дає СБУ більше можливостей проводити спеціальні операції на захист України

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Зеленський підписав закон, який дає СБУ більше можливостей проводити спеціальні операції на захист України

Президент України Володимир Зеленський, у понеділок, підписав закон, який посилює Службу безпеки України, зокрема дає Службі більше можливостей проводити спеціальні операції на захист держави.

"Підписав сьогодні закон, який посилює Службу безпеки України, який дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів", - сказав Зеленський під час звернення у понеділок ввечері.

Проект Закону України "про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України" розміщений на сайті Верховної Ради.

Як повідомляється у картці законопроєкта №4542, 28 липня документ було повернуто з підписом глави держави.

 

Теги: #закон #сбу #зеленський

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