Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є 5 українців

Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є п'ятеро громадян України повідомили у пресслужбі Міністерстві закордонних справ України у понеділок.

"Серед пасажирів перебували, зокрема п'ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих - відсутні", - йдеться у повідомленні з посиланнями на Генеральне консульство України в Мюнхені.

Наголошується, що консули готові надавати необхідне сприяння. Причини інциденту встановлюються.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені.

Як повідомлялось, 27 липня поблизу міста Рідлінген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) регіональний експрес з щонайменше 100 пасажирами, який рухався за маршрутом Ройтлінген – Ульм, зійшов з рейок. Внаслідок інциденту 3 осіб загинуло (за попередніми даними – машиніст та двоє співробітників залізниці), ще близько 50 – отримали поранення різного ступеню тяжкості (25 з них – у важкому стані).