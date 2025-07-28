Інтерфакс-Україна
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17:07 28.07.2025

Дозволи ЄКМТ перейдуть в електронний формат з 2026 року - Мінрозвитку

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Дозволи ЄКМТ перейдуть в електронний формат з 2026 року - Мінрозвитку
Фото: https://mindev.gov.ua/

Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що дозволи Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та бортові журнали до них переходять в електронний формат з 1 січня 2026 року, йдеться на сайті міністерства.

"Окремо під час засідання було наголошено, що з 1 січня 2026 року дозволи ЄКМТ та бортові журнали до них переходять у електронний формат", - повідомили в пресслужбі у понеділок.

Зазначається, що відповідні зміни проводить Міжнародний транспортний форум (МТФ). Окрім цього, перевізники можуть оформити тестовий доступ до цифрової системи ЄКМТ.

Вказано, що квота дозволів для українських перевізників складає 379 базових квот.

У міністерстві додали, що під час засідання комісія схвалила рішення про розподіл базової квоти дозволів на 2026 рік. Зокрема, у наступному році 80% дозволів будуть розподілені для вантажівок стандарту екологічності Євро 6. Інші 20% – для вантажівок стандарту Євро 5.

"Це важливо для перевізників, які планують подаватись на конкурс з розподілу дозволів на наступний рік. Подача документів розпочнеться з 1 жовтня 2025 року ", - додали в міністерстві.

Теги: #мінрозвитку #єкмт

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