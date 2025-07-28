Коаліція дієвців культури закликає уряд невідкладно призначити в.о. міністерства культури

Коаліція дієвців культури наголошує на необхідності невідкладно призначити тимчасового виконувача обов’язків міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

"16 липня цього року відбулася відставка уряду Дениса Шмигаля. Наступного дня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів, де всі міністерства отримали нових очільників, окрім Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Таким чином, станом на зараз вже дванадцятий день ніхто не несе відповідальності на рівні держави за ухвалення рішень, що стосуються культурної сфери. Це є очевидною загрозою національній безпеці України", - йдеться у заяві.

У Коаліції вважають, що відсутність на чолі міністерства повноцінного керівника або принаймні тимчасового виконувача обов’язків має негативний вплив як на процеси всередині країни, так і для репутації держави у світі.

Зокрема, зазначається, що призупинено підготовку деяких міжнародних культурних подій за участі держави, оскільки українські діячі культури не можуть оформити листи-погодження на виїзд на закордонні фестивалі та інші мистецькі заходи, а керівники музеїв не можуть отримати дозволи на тимчасове переміщення культурних цінностей за кордон для експонування на виставках, а також гальмуються процеси евакуації музейних колекцій з прифронтових територій.

"З огляду на вищесказане Коаліція дієвців культури закликає негайно призначити фахового/у тимчасового/-ву виконувача/-чку обов’язків очільника/-цю Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, щоби він/вона міг/могла забезпечити безперервне виконання зобов’язань, покладених на міністерство", - йдеться у заяві.

Крім того, Коаліція сподівається, що на найближчий сесії Верховної ради буде затверджено повноцінного міністра.

"Ситуація, коли т.в.о. виконує свої обов'язки більше року, може бути небезпечною. Ми мали нагоду переконатися (2023-2024 роки), що врядування т.в.о міністра не сприяє жодним реформам, а лише консервує кризу. Враховуючи виклики, що стоять перед Міністерством культури, та хронічний брак ресурсів, важливо, щоби міністр міг розпочати роботу з командою компетентних ключових заступників з міжнародної співпраці, спадщини, реформи мережі закладів (яка зараз налічує 32 тисячі закладів культури). Експертне середовище і фахові організації громадянського суспільства відкриті для сприяння уряду в посиленні Міністерства культури як стратегічного державного органу, що впливає на національну безпеку", - підкреслила Коаліція.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад уряду України. В той же час, Рада не призначила нового міністра культури, бо як зазначав раніше голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія, консультації по кандидатурам ще тривають.