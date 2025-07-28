Кондратюк вважає лицемірним надання трибуни підсанкційним особам із РФ на конференції керівників парламентів у Швейцарії

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Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк вважає лицемірним надання трибуни російським підсанкційним особам на Всесвітній конференції керівників парламентів у Швейцарії.

"Делегована головою Верховної Ради на Всесвітню конференцію керівників парламентів у Швейцарії… В дорозі побачила новини, що в Женеві приземлився борт зі спікеркою російського (не повертається язик назвати його парламентом) Валентиною Матвієнко. Швейцарія, яка приєдналася до європейських пакетів санкцій проти росії, приймає літак із підсанкційними особами! А як же заборона на зліт і посадку російських літаків? Там не тільки матвієнко, яка у швейцарському санкційному списку з 2014 року, там ще як мінімум троє підсанкційних в делегації - віцеспікери! Міжпарламентський союз, який створений для підтримки миру у світі, дає трибуну агресору! І квіти, ці квіти біля трапу літака….в Женеві!.. Це так лицемірно. Знову замирювати агресора… ще й там, де приймалися Женевські конвенції…нічому не вчить історія", - написала Кондратюк у Фейсбуці у понеділок.

За словами Кондратюк, після того, як вона побачила новини, що у конференції братимуть участь представники країни-агресора, перша думка була - розвернутися і поїхати додому.

"Та ми мусимо про це говорити вголос?! Їду далі. Планую виступ з трибуни на загальних зборах усіх спікерів світу, маю двосторонні зустрічі. Будемо заявляти про це скрізь: що неможливо досягти миру, не караючи агресора! Ми на стороні світла!", - підкреслила Кондратюк.

Віцеспікерка розповіла, що виступатиме в дискусії про роль та парламентську співпрацю заради миру, справедливості та процвітання. За її словами, Україна проситиме схвалювати виділення військової та гуманітарної допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони, продовжувати санкційний тиск на державу-агресора та спрямувати заморожені активи РФ на відбудову зруйнованого.

"Ми вітаємо ініціативи на кшталт Лондонської "коаліції охочих" і формату Weimar+ як приклади злагодженого європейського лідерства. Саме тому ми закликаємо всі парламенти-члени МПС активно долучатися до миротворчих зусиль. Зокрема взяти участь у четвертому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи. А також здійснювати візити в Україну, долучатися до Міжнародної коаліції з питань повернення дітей Bring Kids Back.

Вона нагадала, що саміт спікерів раз на 5 років проводить Міжпарламентський союз - всесвітня організація, яка обʼєднує 181 парламент.