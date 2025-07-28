Інтерфакс-Україна
Події
13:49 28.07.2025

Шмигаль провів зустріч із очільницею посольства США: Готуємо нові важливі проєкти

1 хв читати
Шмигаль провів зустріч із очільницею посольства США: Готуємо нові важливі проєкти
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про проведення "предметної й змістовної" зустрічі в Києві з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, аташе з питань оборони при посольстві США в Україні бригадним генералом Бредом Ніколсоном та командувачем SAG-U та NSATU генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

"Подякував Сполученим Штатам, президенту Трампу й Конгресу за надзвичайний рівень підтримки. Зокрема за анонсування передачі систем Patriot та далекобійної зброї. Це важливо для захисту людей від щоденних російських обстрілів", - написав Шмигаль у Telegram-каналі.

За його словами, вони обговорили з американською стороною стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників.

"Готуємо нові важливі проєкти", - анонсував міністр.

Також сторони підбили підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн". Окремо Шмигаль подяку за участь міністра оборони США Піта Гегсета.

"Важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом", - додав Шмигаль.

За його словами, Україна працює у тісній координації з американськими партнерами.

"Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США", - наголосив очільник відомства.

Теги: #девіс_джулі #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 25.07.2025
Шмигаль обговорив з головою Військового комітету ЄС розширення тренувальної місії EUMAM

Шмигаль обговорив з головою Військового комітету ЄС розширення тренувальної місії EUMAM

16:56 24.07.2025
Шмигаль обговорив з ЄС інноваційні розробки в ОПК та ініціативу BraveTech EU

Шмигаль обговорив з ЄС інноваційні розробки в ОПК та ініціативу BraveTech EU

14:32 24.07.2025
Шмигаль обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток спільних виробництв у сфері ОПК

Шмигаль обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток спільних виробництв у сфері ОПК

21:37 22.07.2025
Шмигаль і Домбровскіс обговорили важливу роль України у системі європейської безпеки

Шмигаль і Домбровскіс обговорили важливу роль України у системі європейської безпеки

18:24 22.07.2025
Міноборони очікує активнішої участі держбанків у фінансуванні ОПК – зустріч

Міноборони очікує активнішої участі держбанків у фінансуванні ОПК – зустріч

13:32 22.07.2025
Міністри оборони України та Румунії обговорили підготовку українських військових і пілотів

Міністри оборони України та Румунії обговорили підготовку українських військових і пілотів

10:17 22.07.2025
Шмигаль: наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону

Шмигаль: наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону

18:44 21.07.2025
Шмигаль про "Рамштайн": вільний світ – на боці України та миру

Шмигаль про "Рамштайн": вільний світ – на боці України та миру

16:35 21.07.2025
Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

16:17 21.07.2025
Шмигаль провів першу після призначення міністром оборони розмову з британським колегою

Шмигаль провів першу після призначення міністром оборони розмову з британським колегою

ВАЖЛИВЕ

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

ППО знешкодила 311 з 331 дронів і ракет, випущених вночі окупантами

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Неможливо буде побудувати бажану систему освіти без вирішення питання з зарплатами освітян - Федоров

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

Бізнес закликає держоргани прийняти до 1 жовтня законодавчі зміни для продовження тесту "еАкцизу" - Укртютюн

Кондратюк вважає лицемірним надання трибуни підсанкційним особам із РФ на конференції керівників парламентів у Швейцарії

Посол ЄС привітала підписання закону про АРМА: Це відповідає зобов'язанням за Ukraine Facility на 1-й квартал

Викрито 15 осіб, які намагались налагодити збут "трофейної" зброї

ЦПД: Історія про нібито військового ЗСУ, що "розстріляв командира" і "здався в полон", – черговий фейк роспропаганди

Литва розгорне додаткові засоби ППО на кордоні з Білоруссю

Окупанти просунулися в Зеленому Гаю біля адмінмежі з Дніпропетровською областю – DeepState

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА