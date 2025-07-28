Шмигаль провів зустріч із очільницею посольства США: Готуємо нові важливі проєкти

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Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про проведення "предметної й змістовної" зустрічі в Києві з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, аташе з питань оборони при посольстві США в Україні бригадним генералом Бредом Ніколсоном та командувачем SAG-U та NSATU генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

"Подякував Сполученим Штатам, президенту Трампу й Конгресу за надзвичайний рівень підтримки. Зокрема за анонсування передачі систем Patriot та далекобійної зброї. Це важливо для захисту людей від щоденних російських обстрілів", - написав Шмигаль у Telegram-каналі.

За його словами, вони обговорили з американською стороною стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників.

"Готуємо нові важливі проєкти", - анонсував міністр.

Також сторони підбили підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн". Окремо Шмигаль подяку за участь міністра оборони США Піта Гегсета.

"Важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом", - додав Шмигаль.

За його словами, Україна працює у тісній координації з американськими партнерами.

"Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США", - наголосив очільник відомства.