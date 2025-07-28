Інтерфакс-Україна
Події
11:22 28.07.2025

Негода знеструмила 459 населених пунктів у шести областях, "Укренерго" просить ощадливо споживати е/е

1 хв читати
Негода знеструмила 459 населених пунктів у шести областях, "Укренерго" просить ощадливо споживати е/е

Станом на ранок 28 липня через несприятливі метеоумови у вигляді гроз та шквалів вітру в Україні повністю або частково були знеструмлені 459 населених пунктів у шести областях.

"Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

Водночас, за інформацією системного оператора, споживання електроенергії тримається на високому рівні.

Зокрема, вчора, 27 липня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 6,8% вищим ніж максимум попередньої неділі – 20 липня. Причиною таких змін стало значне посилення спеки на всій території України порівняно із ситуацією тиждень тому.

"Хмарна погода з дощем на значній території України та утримання спеки у південних і східних областях зумовлюють необхідність ощадливого споживання електроенергії упродовж цієї доби", - зазначили в НЕК.

"Укренерго" звернулося до споживачів з проханням обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.

Своєю чергою, як повідомило Міністерство енергетики України у понеділок, станом на 28 липня енергосистема є збалансованою – планових обмежень для споживачів не передбачено. Наразі проводиться планова підготовка енергетичного обладнання до підвищеного навантаження влітку та початку опалювального сезону.

 

Теги: #знеструмлення #негода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 28.07.2025
Негода в Києві та області триватиме весь день

Негода в Києві та області триватиме весь день

01:48 28.07.2025
В Одеській області дерево впало на дітей, є постраждалі – ДСНС

В Одеській області дерево впало на дітей, є постраждалі – ДСНС

08:18 23.07.2025
Через негоду без світла залишилися 1297 споживачів на Полтавщині

Через негоду без світла залишилися 1297 споживачів на Полтавщині

22:14 22.07.2025
На Рівненщині 11 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 3 – частково – Коваль

На Рівненщині 11 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 3 – частково – Коваль

20:11 22.07.2025
У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

18:21 22.07.2025
На Сумщині знеструмлено частину споживачів в результаті російського удару – ОВА

На Сумщині знеструмлено частину споживачів в результаті російського удару – ОВА

19:31 20.07.2025
До кінця доби на Київщині очікується гроза, можуть бути ускладнення роботи енергетичних підприємств

До кінця доби на Київщині очікується гроза, можуть бути ускладнення роботи енергетичних підприємств

09:03 19.07.2025
Через негоду без світла залишилися понад 1,2 тис. споживачів на Полтавщині

Через негоду без світла залишилися понад 1,2 тис. споживачів на Полтавщині

17:55 18.07.2025
Суми частково без світла після атаки РФ, тролейбуси призупинили рух

Суми частково без світла після атаки РФ, тролейбуси призупинили рух

11:12 14.07.2025
Негода знеструмила 24 населені пункти у чотирьох областях, енергоспоживання на початку тижня зростає – "Укренерго"

Негода знеструмила 24 населені пункти у чотирьох областях, енергоспоживання на початку тижня зростає – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

ППО знешкодила 311 з 331 дронів і ракет, випущених вночі окупантами

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

ОСТАННЄ

США можуть скоротити військовий контингент у Європі на 30% - ЗМІ

Понад 90% опитаних у "Києві Цифровому" підтримують дозвіл перевозити собак в метро

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

Втеча за $17 тис.: перекрито канал незаконного перетину кордону України

СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України

Телеведучий та ветеран Попенко став речником Мінветеранів

ППО знешкодила 311 з 331 дронів і ракет, випущених вночі окупантами

Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Уряд у серпні завершить проєкт з модернізації системи соціальної допомоги

Нічна атака на Київ: п’ятеро постраждалих, серед них - 2-річна дівчинка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА