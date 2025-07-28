Негода знеструмила 459 населених пунктів у шести областях, "Укренерго" просить ощадливо споживати е/е

Станом на ранок 28 липня через несприятливі метеоумови у вигляді гроз та шквалів вітру в Україні повністю або частково були знеструмлені 459 населених пунктів у шести областях.

"Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

Водночас, за інформацією системного оператора, споживання електроенергії тримається на високому рівні.

Зокрема, вчора, 27 липня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 6,8% вищим ніж максимум попередньої неділі – 20 липня. Причиною таких змін стало значне посилення спеки на всій території України порівняно із ситуацією тиждень тому.

"Хмарна погода з дощем на значній території України та утримання спеки у південних і східних областях зумовлюють необхідність ощадливого споживання електроенергії упродовж цієї доби", - зазначили в НЕК.

"Укренерго" звернулося до споживачів з проханням обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.

Своєю чергою, як повідомило Міністерство енергетики України у понеділок, станом на 28 липня енергосистема є збалансованою – планових обмежень для споживачів не передбачено. Наразі проводиться планова підготовка енергетичного обладнання до підвищеного навантаження влітку та початку опалювального сезону.