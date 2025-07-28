Інтерфакс-Україна
Події
10:36 28.07.2025

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

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Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський цього тижня обговорить з партнерами завдання закриття дефіциту у фінансуванні виробництва дронів.

Зеленський зазначив, що за цю ніч сили ППО збили кілька сотень російських ударних дронів та кілька ракет, проте були й влучання.

"Але ми постійно зміцнюємо український повітряний щит, і дуже важливо підтримувати повне розуміння в партнерів, чим саме вони можуть допомогти. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі. Міністр оборони України та секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, зараз тривають відновлювальні й рятувальні роботи, зокрема, це стосується електропостачання.

"Надається необхідна допомога пораненим: станом на зараз відомо про 8 поранених", - повідомив президент.

Як повідомлялося, Сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 311 засобів повітряного нападу, які противник випустив по Україні в ніч на понеділок, зокрема, 309 ударних дронів та дві крилаті ракети Х-101.

Теги: #партнери #дрони #фінансування #зеленський

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