ППО знешкодила 311 з 331 дронів і ракет, випущених вночі окупантами

Сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 311 засобів повітряного нападу, які противник випустив по Україні в ніч на понеділок, зокрема, 309 ударних дронів та дві крилаті ракети Х-101.

Як повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України, усього в ніч на 28 липня противник атакував Україну 331 засобом повітряного нападу, зокрема, 324 дронами, чотирма крилатими та трьома аеробалістичними ракетами. Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області.

"Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!" - йдеться у зведенні.

Минулої ночі ППО змогла знешкодити одну з найвищих часток засобів повітряного нападу, випущених противником, – 94%.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет був зафіксований в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб, з них було 303 збито і 415 подавлено (разом 718), що дало ефективність близько 96,9%.