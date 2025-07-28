Нічна атака на Київ: п’ятеро постраждалих, серед них - 2-річна дівчинка

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За уточненими даними, у Києві внаслідок нічної ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, серед них – дворічна дитина, у неї різані рани, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"У ніч на 28 липня 2025 року ворог здійснив комбіновану атаку на столицю, застосувавши БпЛА. Загалом повітряна тривога у Києві тривала понад 6,5 годин. За уточненими даними постраждали 5 людей, серед них дівчинка, якій за місяць буде 3 роки. У неї різані рани. В інших постраждалих осколкові поранення", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграмі у понеділок.

У 25-поверховому будинку у Дарницькому районі пошкоджено вікна з 6 по 11 поверхи та автомобілі, припарковані у дворі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).