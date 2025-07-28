Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Степногірську, Новоандріївці та Малинівці. 379 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 2 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Малинівку. 137 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки", - написав Федоров в телеграм-каналі в понеділк.

Крім того, надійшло 4 повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків.