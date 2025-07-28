Інтерфакс-Україна
Події
05:51 28.07.2025

Польща підняла авіацію через ракетні удари Росії по Україні

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Польща розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації у відповідь на чергові ракетно-дронові атаки РФ по території України, повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі в понеділок.

"Оперативне командування РСЗ відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", - сказано в соцмережі Х польського командування.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/1949640935152689637

Теги: #польща #удари #рф #авіація

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