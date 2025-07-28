Інтерфакс-Україна
Події
04:41 28.07.2025

Окупанти втратили понад 80 осіб на покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку 80 осіб особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби неділі 39 раз, ще два бойові зіткнення тривають досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 80 окупантів, з яких 57 – безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські захисники знищили чотири автомобілі, один мотоцикл, три безпілотні літальні апарати, один супутниковий термінал та одну антену управління безпілотними літальними апаратами.

Висока активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів: Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине – а також у напрямках: Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27105

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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