20:59 27.07.2025
Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/
Українські військові звільнили село Кіндратівка на Сумщині, повідомляє Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України у неділю.
"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. Станом на зараз у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи", - йдеться в повідомленні.