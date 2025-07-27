Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

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Українські військові звільнили село Кіндратівка на Сумщині, повідомляє Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України у неділю.

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. Станом на зараз у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи", - йдеться в повідомленні.