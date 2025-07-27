Представники Європи мають бути на зустрічі України та РФ на найвищому рівні – Зеленський у розмові з Макроном

Президент України Володимир Зеленський наполягає на участі представників країн Європи на зустрічі з РФ на найвищому рівні, яка має відбутися до кінця серпня. Про це він заявив під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном в неділю.

"Поінформував про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", - написав Зеленський в Телеграм за підсумками розмови з французьким колегою.

Під час розмови сторони обговорили основні оборонні потреби України, передусім, зміцнення протиповітряної оборони та постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale.

"Багато говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом. Також обговорили тренування українських пілотів на "міражах", - розповів Зеленський.

Також сторони обговорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка, за словами українського президента, "повністю функціонує". "Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них", - наголосив голова держави.

"Детально обговорили наш євроінтеграційний шлях. Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно", - відзначив Зеленський.

Як повідомлялося, в суботу міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про досягнення "принципової домовленості" про організацію саміту лідерів України і РФ у Туреччині. В ефірі турецькому телеканалу НТВ, розповідаючи про останню україно-російську зустріч у Стамбулі, Фідан зазначив: "Під час зустрічі обговорювалися умови, за яких і як лідери повинні зібратися разом. Було досягнуто принципової домовленості про організацію саміту лідерів у Туреччині".

"Переговорні делегації мають тут велику роботу. Зараз, коли вони говорять повільно, я бачу бажання такої зустрічі. Якщо так буде продовжуватися, я вірю, що з'явиться рішення. Не у всіх є можливість проявити ініціативу. Ми намагаємося створити сприятливе середовище", - додав Фідан.

Перед тим у п'ятницю президент США Дональд Трамп висловив переконання, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним за його участі відбудеться. "Вона відбудеться, але мала б відбутися ще три місяці тому. Вона відбудеться", - відповів Трамп під час брифінгу в п'ятницю в Вашингтоні на питання журналіста, чи вважає він, що вдасться змусити Путіна з Зеленським до особистої зустрічі за його участі.

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що найближчим часом має намір повести переговори з Трампом і Путіним і сподівається, що цього тижня стане ясно, чи відбудеться їх тристороння зустріч з Зеленським у Стамбулі. "Найближчим часом ми прагнутимемо знову зустрітися з паном Путіним, можливо, цього тижня, а також з паном Трампом, щоб побачити, чи зможемо ми зібрати цих лідерів (Путіна та Зеленського) разом у Стамбулі", - сказав президент Туреччини.