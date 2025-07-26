Фідан: Було досягнуто принципової домовленості про організацію саміту лідерів України і РФ у Туреччині

Фото: https://www.ntv.com.tr/

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про досягнення "принципової домовленості" про організацію саміту лідерів України і РФ у Туреччині.

В ефірі турецькому телеканалу НТВ, розповідаючи про останню україно-російську зустріч у Стамбулі, Фідан зазначив: "Під час зустрічі обговорювалися умови, за яких і як лідери повинні зібратися разом. Було досягнуто принципової домовленості про організацію саміту лідерів у Туреччині".

"Переговорні делегації мають тут велику роботу. Зараз, коли вони говорять повільно, я бачу бажання такої зустрічі. Якщо так буде продовжуватися, я вірю, що з'явиться рішення. Не у всіх є можливість проявити ініціативу. Ми намагаємося створити сприятливе середовище", - додав Фідан.

Як повідомлялося, у п’ятницю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи стала реальнішою перспектива зустрічі глав Росії та України за підсумками третього раунду українсько-російських переговорів у Стамбулі та чи вважають у Кремлі реалістичним термін, запропонований Україною, до кінця серпня для її проведення, Пєсков сказав: "Зустріч на вищому рівні може і має поставити остаточну крапку у врегулюванні та зафіксувати всі модальності й домовленості, які належить виробити під час експертної роботи. Робити навпаки неможливо".