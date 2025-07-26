Інтерфакс-Україна
Події
12:32 26.07.2025

Фідан: Було досягнуто принципової домовленості про організацію саміту лідерів України і РФ у Туреччині

1 хв читати
Фідан: Було досягнуто принципової домовленості про організацію саміту лідерів України і РФ у Туреччині
Фото: https://www.ntv.com.tr/

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про досягнення "принципової домовленості" про організацію саміту лідерів України і РФ у Туреччині.

В ефірі турецькому телеканалу НТВ, розповідаючи про останню україно-російську зустріч у Стамбулі, Фідан зазначив: "Під час зустрічі обговорювалися умови, за яких і як лідери повинні зібратися разом. Було досягнуто принципової домовленості про організацію саміту лідерів у Туреччині".

"Переговорні делегації мають тут велику роботу. Зараз, коли вони говорять повільно, я бачу бажання такої зустрічі. Якщо так буде продовжуватися, я вірю, що з'явиться рішення. Не у всіх є можливість проявити ініціативу. Ми намагаємося створити сприятливе середовище", - додав Фідан.

Як повідомлялося, у п’ятницю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи стала реальнішою перспектива зустрічі глав Росії та України за підсумками третього раунду українсько-російських переговорів у Стамбулі та чи вважають у Кремлі реалістичним термін, запропонований Україною, до кінця серпня для її проведення, Пєсков сказав: "Зустріч на вищому рівні може і має поставити остаточну крапку у врегулюванні та зафіксувати всі модальності й домовленості, які належить виробити під час експертної роботи. Робити навпаки неможливо".

Теги: #фідан #туреччина #домовленість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 24.07.2025
Фідан: Туреччина продовжуватиме працювати над встановленням тривалого миру між Україною та РФ

Фідан: Туреччина продовжуватиме працювати над встановленням тривалого миру між Україною та РФ

21:37 23.07.2025
Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

21:15 23.07.2025
Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

20:59 23.07.2025
Глава МЗС Туреччини: Сподіваємося, що Україна та РФ проведуть предметні консультації щодо обміняних меморандумів, кінцева мета - припинення вогню

Глава МЗС Туреччини: Сподіваємося, що Україна та РФ проведуть предметні консультації щодо обміняних меморандумів, кінцева мета - припинення вогню

20:41 23.07.2025
Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

19:25 23.07.2025
Зеленський щодо зустрічі в Стамбулі: Пріоритет - підготовка зустрічі лідерів

Зеленський щодо зустрічі в Стамбулі: Пріоритет - підготовка зустрічі лідерів

17:07 23.07.2025
Єрмак обгорив із директором Національної розвідувальної організації Туреччини повернення полонених з РФ

Єрмак обгорив із директором Національної розвідувальної організації Туреччини повернення полонених з РФ

16:10 23.07.2025
Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ

Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ

14:25 23.07.2025
Українська делегація прибула до Туреччини, розпочала зустрічі з турецькою стороною в Анкарі, ввечері у Стамбулі пройде зустріч з РФ - джерело

Українська делегація прибула до Туреччини, розпочала зустрічі з турецькою стороною в Анкарі, ввечері у Стамбулі пройде зустріч з РФ - джерело

15:29 22.07.2025
МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Наша мета — забезпечити продовження спілкування сторін одна з одною

МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Наша мета — забезпечити продовження спілкування сторін одна з одною

ВАЖЛИВЕ

На Нікопольщині через артобстріл загинув 66-річний чоловік - ОВА

У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку - ОВА

Генштаб зафіксував упродовж доби 191 бойове зіткнення

П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

ОСТАННЄ

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У Харкові ліквідовано всі пожежі, що спалахнули через нічну ворожу атаку - ДСНС

До 15 років за ґратами засуджено зрадника з Донеччини, який корегував артилерійські і ракетні удари

В Україні буде спекотно, місцями дощі й грози

На Нікопольщині через артобстріл загинув 66-річний чоловік - ОВА

Зеленський: вдалося зірвати плани ворога щодо Сумщини, українські військові продовжують діяти на російській території

Росія ракетами зруйнувала ТЦ "Епіцентр" у Кам’янському, без жертв

Ще одну дівчину повернули на підконтрольну уряду територію України - Єрмак

Дрони СБУ уразили в Ставрополі завод "Сигнал" -джерело

Поліція відкрила провадження щодо цензури в телемарафоні після заяв журналіста Лесного, повідомила нардеп Геращенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА