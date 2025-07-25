Інтерфакс-Україна
Події
15:04 25.07.2025

Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі

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Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що цього тижня стане зрозуміло, чи відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Стамбулі – відповідні переговори він планує провести з обома лідерами.

"Цього тижня, провівши переговори з Путіним і Трампом, ми постараємося з'ясувати, чи зможемо ми зібрати цих лідерів разом у Стамбулі", - сказав Ердоган, висловлювання якого наводить управління комунікації Турецької Республіки у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що українська сторона запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня, зокрема за участю президента США Трампа і президента Туреччини Ердогана. "Пріоритет номер один – організувати зустріч лідерів з президентом Путіним, де участь президента Трампа та всіх інших буде найціннішою", - сказав у четвер під час брифінгу секретар РНБО Рустем Умєров за результатами перемовин у Стамбулі у середу.

Теги: #путін #ердоган #трамп #переговори

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