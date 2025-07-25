Інтерфакс-Україна
Події
18:43 25.07.2025

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

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Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

Президент США Дональд Трамп переконаний, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним за його участі відбудеться.

"Вона відбудеться, але мала б відбутися ще три місяці тому. Вона відбудеться", - відповів Трамп під час брифінгу в п'ятницю в Вашингтоні на питання журналіста, чи вважає він, що вдасться змусити Путіна з Зеленським до особистої зустрічі за його участі.

Як повідомлялося, востаннє Трамп зустрічався з Зеленським 25 червня поточного року в Гаазі (Нідерланди). Тоді голови держав обговорили кроки для припинення вогню та досягнення миру.

Паралельно в Стамбулі відбуваються зустрічі української та російської делегацій, сформованих для мирних перемовин, але наразі вони дійшли згоди лише про обміни військовополоненими. Відбулося вже три такі зустрічі.

Теги: #путін #трамп #зеленський

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