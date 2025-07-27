Інтерфакс-Україна
Події
12:05 27.07.2025

Окупанти 19 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 2 мирних жителів

1 хв читати
Окупанти 19 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 2 мирних жителів
Фото: Донецька ОВА

Двоє мирних жителів міст Костянтинівка та Мирноград загинули і ще троє жителів Донецької області дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, 26 липня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено вантажівку. У Мирнограді загинула людина", - написав Філашкін в Телеграм у неділю вранці.

У місті Сіверськ Бахмутського району внаслідок обстрілів пошкоджено три будинки.

"Краматорський район. У Лимані зруйновано будинок і господарчу споруду; у Кримках поранено 2 людини, у Кривій Луці пошкоджено 3 будинки, ще 1 — у Новоселівці. Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку і крамницю, в Іверському — інфраструктурний об'єкт і 2 промислові споруди. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 14 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газогін; у Марковому пошкоджено будинок", - написав голова обладміністрації.

Всього за минулу добу, за його словами, окупанти 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

З лінії фронту в суботу було евакуйовано 511 людей, у тому числі 61 дитину, розповів Філашкін.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 27.07.2025
Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

00:26 27.07.2025
У Харкові через удари БпЛА спалахнула пожежа

У Харкові через удари БпЛА спалахнула пожежа

23:37 26.07.2025
Ворог знову обстріляв цивільних на Сумщині, троє постраждалих – ОВА

Ворог знову обстріляв цивільних на Сумщині, троє постраждалих – ОВА

19:26 26.07.2025
У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл

У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл

18:53 26.07.2025
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

09:01 26.07.2025
Троє цивільних поранено внаслідок комбінованої атаки ворога у Сумській області

Троє цивільних поранено внаслідок комбінованої атаки ворога у Сумській області

08:29 26.07.2025
Двоє загиблих та п'ятеро постраждалих у Дніпрі та області внаслідок нічної атаки ворога

Двоє загиблих та п'ятеро постраждалих у Дніпрі та області внаслідок нічної атаки ворога

07:59 26.07.2025
П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову

П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову

02:37 26.07.2025
Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області, - ОВА

Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області, - ОВА

15:55 25.07.2025
Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені через ворожі обстріли Донеччини

Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені через ворожі обстріли Донеччини

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 78 з 83 ворожих БпЛА

Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

Зеленський за доповідями розвідок: У РФ відчутні втрати, зараз саме той момент для тиску на неї

На лінії фронту з початку доби сталося 69 боєзіткнень, половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

У Росії знищено винищувач Су-27 УБ - ГУР

ОСТАННЄ

Окупанти майже 70 разів обстріляли міста і села Сумської області, загинули 2 мирних жителів, 4 поранені

ППО ліквідувала 78 з 83 ворожих БпЛА

Зеленський в День медика: Завдяки вам життя продовжується

Два тіла знайшли на місці зруйнованого в Степногірську будинку

Падіння уламків ворожих БпЛА спричинили пошкодження житлової інфраструктури на Полтавщині - ОВА

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 122 од. спецтехніки

27 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Таїланд та Камбоджа погодилися швидко досягти перемир'я - Трамп

Генсек ООН: конференція з питання Палестини та реалізації рішення про створення двох держав є важливим кроком до миру

"Укрзалізниця" оголосила про додаткові потяги в серпні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА