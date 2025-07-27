Окупанти 19 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 2 мирних жителів

Фото: Донецька ОВА

Двоє мирних жителів міст Костянтинівка та Мирноград загинули і ще троє жителів Донецької області дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, 26 липня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено вантажівку. У Мирнограді загинула людина", - написав Філашкін в Телеграм у неділю вранці.

У місті Сіверськ Бахмутського району внаслідок обстрілів пошкоджено три будинки.

"Краматорський район. У Лимані зруйновано будинок і господарчу споруду; у Кримках поранено 2 людини, у Кривій Луці пошкоджено 3 будинки, ще 1 — у Новоселівці. Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку і крамницю, в Іверському — інфраструктурний об'єкт і 2 промислові споруди. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 14 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газогін; у Марковому пошкоджено будинок", - написав голова обладміністрації.

Всього за минулу добу, за його словами, окупанти 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

З лінії фронту в суботу було евакуйовано 511 людей, у тому числі 61 дитину, розповів Філашкін.