Падіння уламків ворожих БпЛА спричинили пошкодження житлової інфраструктури на Полтавщині - ОВА

У двох районах Полтавської області внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників пошкоджено будинки та господарчі споруди, повідомив глава ОВА Володимир Когут.

"Сьогодні вночі на Полтавщині працювала ППО. У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.