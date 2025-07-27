Інтерфакс-Україна
Події
08:19 27.07.2025

Падіння уламків ворожих БпЛА спричинили пошкодження житлової інфраструктури на Полтавщині - ОВА

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У двох районах Полтавської області внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників пошкоджено будинки та господарчі споруди, повідомив глава ОВА Володимир Когут.

"Сьогодні вночі на Полтавщині працювала ППО. У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #пошкодження #полтавська_область #бпла

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