Стармер обговорив ситуацію в Газі з Макроном і Мерцем

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив ситуацію в секторі Газа з президентом Франції Емманюелем Макроном (EmmanuelMacron) та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем (FriedrichMerz).

"Цього ранку прем'єр-міністр Кір Стармер поспілкувався з Емманюелем Макроном та Фрідріхом Мерцем щодо ситуації в Газі", - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

Як повідомляється, прем'єр розповів, як Велика Британія просуває плани співпраці з Йорданією щодо постачання допомоги в Газу та евакуації дітей, які потребують медичної допомоги, а також наполягав на тому, щоб ООН відновила гуманітарні постачання в Газу.

Зазначається, що вони погодилися з нагальною необхідністю негайного припинення вогню.

Джерело: https://x.com/10DowningStreet/status/1949148970933977133