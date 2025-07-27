Україна і Словенія домовилися про нові проєкти по відновленню прифронтових регіонів

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба домовився з міністром фінансів Республіки Словенія Клеменом Боштянчичем про низку нових проєктів по відновленню прифронтових регіонів.

"Домовились про нові проєкти у сферах водопостачання, енергоефективності та комунальної інфраструктури для прифронтових регіонів", - написав Кулеба в телеграм-каналі в суботу.

Віцепрем’єр зазначив, що вони говорили також про розвиток співпраці у відновленні та підтримці громад, залучення словенського бізнесу до українських проєктів та посилення технічної взаємодії між інституціями обох держав.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/6740