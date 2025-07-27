Інтерфакс-Україна
Події
01:33 27.07.2025

Україна і Словенія домовилися про нові проєкти по відновленню прифронтових регіонів

1 хв читати

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба домовився з міністром фінансів Республіки Словенія Клеменом Боштянчичем про низку нових проєктів по відновленню прифронтових регіонів.

"Домовились про нові проєкти у сферах водопостачання, енергоефективності та комунальної інфраструктури для прифронтових регіонів", - написав Кулеба в телеграм-каналі в суботу.

Віцепрем’єр зазначив, що вони говорили також про розвиток співпраці у відновленні та підтримці громад, залучення словенського бізнесу до українських проєктів та посилення технічної взаємодії між інституціями обох держав.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/6740

Теги: #словенія #співпраця #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 25.07.2025
Граничний обсяг публічних інвестицій у житловий сектор до 2028 р. становить 18,4 млрд грн – план

Граничний обсяг публічних інвестицій у житловий сектор до 2028 р. становить 18,4 млрд грн – план

03:37 25.07.2025
Starlink майже відновив роботу, в компанії пояснили причину поломки

Starlink майже відновив роботу, в компанії пояснили причину поломки

16:37 24.07.2025
Відновлення на Київщині потребують 9 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

Відновлення на Київщині потребують 9 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

19:21 22.07.2025
Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

15:16 22.07.2025
Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

14:01 22.07.2025
МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

17:24 16.07.2025
"Метінвест" на URC презентував проєкти ініціативи "Сталева мрія" по відбудові 4-х українських міст

"Метінвест" на URC презентував проєкти ініціативи "Сталева мрія" по відбудові 4-х українських міст

14:15 16.07.2025
СЕО "Нова пошта" Олександр Бульба завершує співпрацю з компанією

СЕО "Нова пошта" Олександр Бульба завершує співпрацю з компанією

23:25 15.07.2025
Електропостачання усім жителям Харківщини, які залишилися без світла через негоду 12 липня повністю відновлено - ОВА

Електропостачання усім жителям Харківщини, які залишилися без світла через негоду 12 липня повністю відновлено - ОВА

18:21 15.07.2025
Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

Зеленський за доповідями розвідок: У РФ відчутні втрати, зараз саме той момент для тиску на неї

На лінії фронту з початку доби сталося 69 боєзіткнень, половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

У Росії знищено винищувач Су-27 УБ - ГУР

На Нікопольщині через артобстріл загинув 66-річний чоловік - ОВА

ОСТАННЄ

На фронті за добу 122 боя, частина з них на Покровському напрямку – Генштаб

У Харкові через удари БпЛА спалахнула пожежа

Харків під атакою ворожих БпЛА, зафіксовано удар по непрацюючому цивільному підприємству

Ворог знову обстріляв цивільних на Сумщині, троє постраждалих – ОВА

Зеленський: уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки університетів у прифронтових і прикордонних регіонах

Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони

Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

Зеленський за доповідями розвідок: У РФ відчутні втрати, зараз саме той момент для тиску на неї

Сили оборони знищили ворожого командира на Великобурлуцькому напрямку Харківщини

Російська атака по Дніпру зруйнувала виробництво та склади компанії Teahouse

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА