00:26 27.07.2025
У Харкові через удари БпЛА спалахнула пожежа
ЗС РФ повторно вдарили БпЛА по Київському району Харкова, крім цього зафіксовано удар по Шевченківському району міста.
"Зафіксовано удар по Шевченківському району. Деталі уточнюється. У Київському районі, після ударів ворожих БПЛА, горить приватний будинок. Деталі зʼясовуємо", - написав міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.
Він зазначив, що повторний удар по Київському району зафіксовано поблизу першого.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2903
https://t.me/ihor_terekhov/2904