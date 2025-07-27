Інтерфакс-Україна
Події
00:26 27.07.2025

У Харкові через удари БпЛА спалахнула пожежа

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ЗС РФ повторно вдарили БпЛА по Київському району Харкова, крім цього зафіксовано удар по Шевченківському району міста.

"Зафіксовано удар по Шевченківському району. Деталі уточнюється. У Київському районі, після ударів ворожих БПЛА, горить приватний будинок. Деталі зʼясовуємо", - написав міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що повторний удар по Київському району зафіксовано поблизу першого.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2903

https://t.me/ihor_terekhov/2904

Теги: #харків #пожежа #обстріли

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