Інтерфакс-Україна
Події
16:24 26.07.2025

Російський дрон пошкодив будівлю Сумської ОВА

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Російський дрон пошкодив будівлю Сумської ОВА
Фото: https://t.me/grigorov_oleg/290

Російські окупанти в суботу, 26 липня, атакували безпілотниками Суми, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації. Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо – обійшлося без жертв та постраждалих", - написав Григоров в телеграм-каналі.

Він зазначив, що на місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.

Теги: #пошкодження #атака_рф #сумська_ова #григоров

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