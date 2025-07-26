Російський дрон пошкодив будівлю Сумської ОВА

Фото: https://t.me/grigorov_oleg/290

Російські окупанти в суботу, 26 липня, атакували безпілотниками Суми, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації. Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо – обійшлося без жертв та постраждалих", - написав Григоров в телеграм-каналі.

Він зазначив, що на місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.