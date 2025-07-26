Дрони СБУ уразили в Ставрополі завод "Сигнал" -джерело

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал" в РФ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у спецслужбі.

Цей завод спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК.

Завод перебуває під міжнародними санкціями.

Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання - станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

"СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі", - зазначило джерело.