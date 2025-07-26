Інтерфакс-Україна
Події
09:46 26.07.2025

Ворог атакував 208 БпЛА та 27 ракет різних типів, зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях - ПС

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Ворог атакував 208 БпЛА та 27 ракет різних типів, зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях - ПС
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 26 липня (із 20.00 25 липня) ворог атакував 235-ма засобами повітряного нападу (208 БпЛА та 27 ракет різних типів), протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника, зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував 208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф, Гвардійське - ТОТ Криму; 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської обл. - РФ, Єйська та ТОТ Криму; 8 крилатими ракетами Іскандер-К (із Єйська, Воронезької, Ростовської обл.); 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із повітряного простору Бєлгородської обл., РФ та ТОТ Запорізької обл.).

Основний напрямок удару – Дніпропетровщина, підкреслили в ПС.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника: - 183 ударних БпЛА; 17 ракет різних типів.

Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Теги: #війна #пво #збиття

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