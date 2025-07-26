Троє цивільних поранено внаслідок комбінованої атаки ворога у Сумській області

Фото: https://t.me/serhii_kryvosheienko/

Троє людей поранені внаслідок ворожої комбінованої нічної атаки на Шосткинську громаду, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм в суботу.

"Дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані. З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару. Внаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури. Розгорнуто штаб із ліквідації наслідків атаки – постраждалим надається необхідна допомога", - написав Григоров у Телеграм.