09:01 26.07.2025
Троє цивільних поранено внаслідок комбінованої атаки ворога у Сумській області
Фото: https://t.me/serhii_kryvosheienko/
Троє людей поранені внаслідок ворожої комбінованої нічної атаки на Шосткинську громаду, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм в суботу.
"Дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані. З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару. Внаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури. Розгорнуто штаб із ліквідації наслідків атаки – постраждалим надається необхідна допомога", - написав Григоров у Телеграм.