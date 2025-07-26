Інтерфакс-Україна
Події
08:38 26.07.2025

Президентка Європейської Комісії обговорить з Трампом перспективи торгівельної угоди під час його візиту до Великої Британії

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Президентка Європейської Комісії обговорить з Трампом перспективи торгівельної угоди під час його візиту до Великої Британії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться у неділю з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити перспективи торгівельної угоди між ЄС та США. Про це фон дер Ляєн повідомила на платформі X у п'ятницю увечері.

"Після плідної розмови з президентом США ми домовилися зустрітися в Шотландії в неділю, щоб обговорити трансатлантичні торговельні відносини та те, як ми можемо підтримувати їх міцність", - написала фон дер Ляєн на X.

 

Теги: #зустріч #ляєн #трамп #єс

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