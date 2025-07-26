Двоє загиблих та п'ятеро постраждалих у Дніпрі та області внаслідок нічної атаки ворога

Двоє людей загинуло і п'ятеро постраждали внаслідок російських атак по Дніпру й області в ніч на суботу, повідомив голова Дніпропетровської обласної Ради Микола Лукашук в Телеграм.

"Важка ніч для Дніпра та області. Ворог масовано атакував ракетами й безпілотниками. У Дніпрі загинув чоловік, а також постраждала жінка. Пошкоджена багатоповерхівка, автівки, підприємства. У Дніпровському районі також загинула людина, 4 осіб поранені.Сталися пожежі. Пошкоджений торгівельний центр та підприємство", - написав Лукашук.

За інформацією голови Дніпропетровської ОДА внаслідок російських атак сталася пожежа у Камʼянському районі. Атаковані ворогом були також Марганецька та Покровська громади. У Покровській через удар КАБами сталася пожежа.