Кабмін призначив Шемелинець першим заступником міністра соцполітики, і Солодку - заступником міністра

Кабінет міністрів призначив Людмилу Шемелинець першим заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України, а Інну Солодку заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, Шемелинець раніше займала посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України, а Солодка - державного секретаря Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, урядом прийнято рішення вважати Анатолія Комірного таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

В той же час, Дарію Марчак звільнено з посади першого заступника міністра соціальної політики України.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Улютіна міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України.

21 липня Кабінет міністрів перейменував Міністерство соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6325