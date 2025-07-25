Інтерфакс-Україна
Події
22:23 25.07.2025

Кабмін призначив Шемелинець першим заступником міністра соцполітики, і Солодку - заступником міністра

1 хв читати

Кабінет міністрів призначив Людмилу Шемелинець першим заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України, а Інну Солодку заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, Шемелинець раніше займала посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України, а Солодка - державного секретаря Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, урядом прийнято рішення вважати Анатолія Комірного таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

В той же час, Дарію Марчак звільнено з посади першого заступника міністра соціальної політики України.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Улютіна міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України.

21 липня Кабінет міністрів перейменував Міністерство соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6325

Теги: #мінсоцполітики #уряд #призначення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:38 25.07.2025
Кабмін розподілив 271,2 млн грн субвенції на доплати вчителям

Кабмін розподілив 271,2 млн грн субвенції на доплати вчителям

22:35 25.07.2025
Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань "Укроборонпрому"

Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань "Укроборонпрому"

22:27 25.07.2025
Кабмін призначив Марчак заступником міністра економіки

Кабмін призначив Марчак заступником міністра економіки

22:20 25.07.2025
Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

21:24 25.07.2025
Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

03:46 24.07.2025
Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС - Матернова

Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС - Матернова

00:13 24.07.2025
Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

00:12 24.07.2025
Кабмін пропонує Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми: підвищення виплат за народження, "єЯсла", "Пакунок школяра"

Кабмін пропонує Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми: підвищення виплат за народження, "єЯсла", "Пакунок школяра"

00:11 24.07.2025
Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною

Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною

00:08 24.07.2025
Кабмін пропонує Раді скасувати понад 60 інструментів держрегулювання господарської діяльності у різних сферах

Кабмін пропонує Раді скасувати понад 60 інструментів держрегулювання господарської діяльності у різних сферах

ВАЖЛИВЕ

Посли держав G7 очікують на швидке ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

Зеленський провів наради з підготовки законодавчих рішень, які плануються реалізувати найближчим часом

Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку по дронах

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

ОСТАННЄ

Андрій Єрмак провів низку розмов з американськими та європейськими партнерами

PlayCity оштрафувало "Труха Україна" на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино – Мінцифри

Третій ворожий дрон вибухнув над центром Харкова без наслідків на землі - мер

Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП – ОЗОН

Росіяни втретє вдарили по Київському району Харкова, наслідки уточнюються - мер

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювали посилення напрямку БпЛА, зокрема, дронів-перехоплювачів - Сирський

Сибіга привітав позицію країн G7 щодо боротьби з корупцією в Україні

Сенатор Блюменталь привітав кроки Зеленського щодо антикорупційних органів

Посли держав G7 очікують на швидке ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Кабмін звільнив Черногоренко з посади заступниці міністра оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА