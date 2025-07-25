На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювали посилення напрямку БпЛА, зокрема, дронів-перехоплювачів - Сирський

На Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювали посилення забезпечення оборони БпЛА, зокрема, дронами перехоплювачами, повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський у мережі Facebook у п'ятницю.

"Взяв участь у засіданні Ставки. Детально доповів про ситуацію на фронті. Найгарячіші напрямки – Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський. Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу "літнього наступу" рф платить максимальну ціну – близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня", - зазначив Сирський у дописі.

"На Ставці обговорили питання посилення стійкості оборони та, зокрема, напрямок безпілотних систем, напрямок дронів-перехоплювачів. Армія потребує більше БпЛА, щоб зберігати життя наших військовослужбовців, життя наших цивільних у тилу", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/16qRzAFxs6/