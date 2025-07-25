Посли держав G7 очікують на швидке ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Очільники дипломатичних місій країн G7 заявили, що очікують швидкого ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ й САП, про цн вони повідомили на платформі X у п'ятницю.

"Посли G7 вітають зобов'язання Президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою суспільства, передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату", - сказано в повідомленні дипломатів на X.

"Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій та чекаємо на швидке прийняття закону Верховною Радою", - заявили дипломати G7.