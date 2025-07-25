Заступник начальника Генштабу ЗСУ Горбатюк на симпозіумі Landeuro: Ніколи не довіряйте Росії

Делегація Збройних сил України (ЗСУ) взяла участь у міжнародному симпозіумі Landeuro, присвяченому сухопутним силам у Європі, у Вісбадені (Німеччина), на якому голова української делегації, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк розповів про уроки російсько-української війни, повідомляється в телеграм-каналі Генштабу у п'ятницю.

"Ми є принципово іншою армією, ніж чотири роки тому – це трансформація, що виникла внаслідок екзистенційного виклику нашій нації… Театр війни включає майже всі домени фізичного простору та протистояння в кіберпросторі. Ми все більше покладаємося на озброєння на базі безпілотних літальних апаратів для проєктування військової сили відповідно до стратегічних цілей", - розповів Горбатюк.

Він зазначив, що війна на виснаження, незважаючи на дефіцит ресурсів, стимулює створення нетипових, дешевих та масштабованих технологій, таких як безпілотні літальні апарати, що кидають виклик традиційним засобам ведення бою.

На запитання щодо ключової поради європейським союзникам за досвідом російсько-української війни, Горбатюк відповів: "Ніколи не довіряйте Росії".

Про особливості застосування та перспективи розвитку безпілотних систем учасникам заходу розповів представник делегації, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Під час Landeuro також відбулася зустріч Командувача Європейського командування США – Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича з Горбатюком та першим заступником міністра оборони України Сергієм Боєвим. Сторони обговорили стратегічні пріоритети країн, поточну ситуацію на полі бою, а також першочергові потреби ЗСУ та Сил оборони України загалом. Окрему увагу було приділено питанням ефективної взаємодії, логістики та розвитку оборонних технологій.

Гринкевич наголосив на важливості стабільної військово-технічної підтримки та високо оцінив професіоналізм і стійкість українських військових. Сторони погодилися щодо необхідності тісної координації у плануванні подальших спільних кроків задля зміцнення обороноздатності України та забезпечення стабільності в регіоні, зокрема в рамках NSATU та JATEC.