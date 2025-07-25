Поліцейські викрили злочинну групу на чолі з екснардепом, яка ошукала інвестора нерухомості більш як на 20 млн грн

Поліція викрила організовану злочинну групу на чолі з народним депутатом VII і VIII скликань Дмитром Андрієвським, - зловмисники ошукали інвестора нерухомості більш як на 20 млн грн.

У повідомленні на сайті в п'ятницю Нацполіція уточниює, що вкладник придбав майнові права на приміщення площею понад 760 кв. м в одному з центральних районів Києва та сплатив їх вартість.

"Утім нерухомість йому так і не передали. Натомість об’єкт незаконно перепродали через підконтрольні структури — спершу українським компаніям, а згодом - іноземній фірмі. Отримані кошти було переведено в готівку", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції задокументували повну схему заволодіння коштами.

"Встановлено, що підприємства, залучені до схеми, були спеціально створені та входять до групи компаній, яка належить народному депутату України VII і VIII скликань. У межах досудового розслідування правоохоронці відтворили всі етапи злочину — від укладання фіктивних договорів і зміни власників до виведення коштів через компанії-нерезиденти та готівкові операції", - інформують у поліції.

У повідомленні не вказано ім'я екснардепа. Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про Андрієвського.

Згідно з повідомленням, проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів. Вилучено мобільні телефони, документи та цифрові носії, які містять докази координації дій між учасниками групи, переміщення коштів та підготовки документів, пов’язаних із незаконним відчуженням об’єкта.

За результатами слідчих дій чотирьом особам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 — привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою; ч. 2 ст. 366 — службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки; ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою.

Нацполіція повідомляє, що підозру отримали: колишній народний депутат, директорка підприємства, що виступало контрагентом інвестора, та двоє пособників, які забезпечували юридичний і фінансовий супровід оборудки.

Двом із підозрюваних вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5 млн грн. Ще двоє фігурантів перебувають за межами України — готуються документи для їх оголошення у міжнародний розшук.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники злочинної групи, додаткові епізоди протиправної діяльності та канали виведення коштів.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.