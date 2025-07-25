Впровадження Європейської гарантії для дітей є частиною руху країни до членства в ЄС - Качка

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Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначає, що впровадження Європейської гарантії для дітей (European Child Guarantee) є структурною частиною руху України до членства в Європейському Союзі.

"European Child Guarantee – ініціатива ЄС, що має на меті допомогти дітям, які цього потребують, отримати необхідні послуги та не допустити їхнього соціального відчуження. Приєднання України до цієї ініціативи дозволить об’єднати вже чинні державні політики у сфері захисту прав дитини в єдину європейську рамку. Це посилить зусилля України щодо подолання дитячої бідності, соціального відчуження та нерівного доступу до можливостей", - йдеться в повідомленні Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності по результатам форуму "Європейська гарантія для дітей. Підготовка до впровадження в Україні".

Зазначається, що на заході перша леді Олена Зеленська, посилаючись на дослідження "Індекс майбутнього", наголосила, що зараз 44% українських дітей мають ознаки потенційного посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Крім того, за інформацією ЮНІСЕФ, майже 70% юних українців не мають доступу до належного харчування та житла.

Згідно повідомлення, Офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Україна є однією з країн-кандидатів на вступ до ЄС, яка виявила готовність долучитися до впровадження ініціативи Європейської гарантії для дітей.

"Понад три роки повномасштабна війна росії завдає суттєвих наслідків для українських дітей. У центрі викликів — порушення базових прав дитини: на безпеку, освіту, розвиток, охорону здоров’я. У цьому контексті впровадження Європейської гарантії для дітей є критично важливим не лише як відповідь на гуманітарну кризу, а й як структурна частина нашого руху до членства в ЄС. Це інструмент, який допоможе забезпечити кожній дитині доступ до якісної освіти, охорони здоров’я, харчування, розбудувати сервісну державу з дітьми в центрі політики, а також сприятиме розбудові міжвідомчої взаємодії, що відповідає ключовим принципам Євросоюзу", — цитує Качку прес-служба.

Зазначається, що впровадження Європейської гарантії для дітей - є не лише частиною внутрішніх трансформацій, а й чітким сигналом Євросоюзу про відданість країни спільним цінностям.

Повідомляється, що Україна впроваджуватиме Гарантію не як окремий проєкт, а як інтегровану частину вже затверджених стратегій у сфері захисту прав дитини, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики, інклюзії та підтримки сімей з дітьми.

Зокрема, йдеться про реформу системи догляду та підтримки дітей, реформу системи шкільного харчування, розбудову мережі інклюзивної освіти, впровадження безбар’єрного середовища, розвиток послуг на рівні громад тощо.

"Впровадження Україною Європейської гарантії для дітей є частиною ширшого процесу євроінтеграції та узгоджується з відповідними зобов’язаннями в межах євроінтеграційного треку до 2030 року. Наступним кроком стане розробка рамкового Національного плану впровадження ЄГД — документа, що консолідує наявні стратегічні рішення, визначить додаткові цільові заходи та індикатори прогресу, забезпечить системне включення гарантій у політику держави щодо дітей", - йдеться в повідомленні.