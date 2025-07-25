Україна обговорює питання експорту озброєння з трьома країнами – Зеленський

Україна рухає питання експорту озброєння в форматі лінії виробництв за кордоном, це обговорюється з Данією, Норвегією, Німеччиною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми це питання (експорту озброєнь – ІФ-У) рухаємо. У форматі лінії виробництв за кордоном. Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в четвер.

Президент пояснив, що Данія надасть додаткові кошти на лінії виробництва далекобійних дронів.

"100, 200, 300 мільйонів. Будуть вироблені далекобійні дрони і передані нам під час війни. Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії", - сказав він.

3 липня Зеленський повідомив про підготовку угод про спільне виробництво в Данії.

"Також є очевидний прогрес у спільному виробництві зброї, і це не тільки про дуже хорошу данську модель інвестування в Україну. Ми також готуємо угоди про спільне виробництво в Данії", - сказав Зеленський під час пресконференції у Данії.