Інтерфакс-Україна
Події
10:32 25.07.2025

Зеленський повідомив про пошук формату щодо списків обміну цивільних

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Україна почала працювати щодо списків обміну цивільних, зараз йде пошук формату, оскільки росіяни повинні просто відпускати цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми довго йшли до цього питання. Я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні і журналісти. Ми почали працювати над списками. Тепер це категорія політичних в'язнів і журналістів. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 24-го липня.

Раніше президент повідомив про нову досягнуту під час перемовин у Стамбулі домовленість повернути 1200 українських військовополонених з російського полону.

"Була доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів - я дуже сподіваюся, що вдасться повернути ще наших воїнів з полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення у четвер.

Теги: #обмін #цивільні #зеленський

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