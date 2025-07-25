Зеленський повідомив про пошук формату щодо списків обміну цивільних
Україна почала працювати щодо списків обміну цивільних, зараз йде пошук формату, оскільки росіяни повинні просто відпускати цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ми довго йшли до цього питання. Я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні і журналісти. Ми почали працювати над списками. Тепер це категорія політичних в'язнів і журналістів. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 24-го липня.
Раніше президент повідомив про нову досягнуту під час перемовин у Стамбулі домовленість повернути 1200 українських військовополонених з російського полону.
"Була доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів - я дуже сподіваюся, що вдасться повернути ще наших воїнів з полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення у четвер.