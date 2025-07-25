Інтерфакс-Україна
Події
09:31 25.07.2025

Сили оборони знищили 54 російських БПЛА – ПС ЗСУ

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Сили оборони знищили 54 російських БПЛА – ПС ЗСУ

У ніч на 25 липня російські окупанти атакували територію України 63 засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також зазначається, що зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили #ліквідація

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