Інтерфакс-Україна
Події
08:20 25.07.2025

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, постраждала жінка

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Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, постраждала жінка

Російські війська за добу здійснили 428 обстрілів по 17 населених пунктах Запорізької області, постраждала жінка, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці, а 305 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нижню Хортицю, Привільне, Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Єгорівку та Щербаки, а 106 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівці, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївці.

Крім того, надійшло 53 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.

Між тим, 48-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхівську громаду.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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