25 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1248 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1248 RUSSIAN AGRESSION

25 липня відзначають День зубного техніка, Міжнародний день здоров’я щастя та гіпнозу, День поза часом, День пошуку нових смаків і запахів, Всесвітній день запобігання утопленням, День кулінарів, День вина та сиру, День системного адміністратора.

Православна церква вшановує пам'ять Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

День зубного техніка

День зубного техніка святкується 25 липня. Це свято порівняно молоде і є неофіційним. Воно виникло на початку 2000-х років.

Зубний технік - окрема професія в сучасній стоматології. Це - не стоматолог, він дуже рідко зустрічається з пацієнтами, тому що ця професія переважно технічна. Робота зубного техніка - це виготовлення як різних зубних протезів, так і протезів обличчя, щелепно-лицьових і ортодонтичних апаратів, які вже надалі безпосередньо встановлюють пацієнтам самі лікарі-стоматологи.

День системного адміністратора

Кожного року останньої п’ятниці липня відзначається неофіційне професійне свято – День системного адміністратора. Таку подію започаткував системний адміністратор з США на ім’я Тед Кекатос.

Всесвітній день запобігання утопленням

Всесвітній день запобігання утопленням відзначається щорічно 25 липня. Він був заснований резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй про "Глобальне попередження утоплення" у квітні 2021 року.

Цей день має на меті підвищити обізнаність про катастрофічні та довгострокові наслідки утоплення як для сімей, так і для суспільства, а також поінформувати нас про життєво важливі способи запобігання цьому явищу.

Міжнародний день здоров’я щастя та гіпнозу

Міжнародний день здоров'я, щастя і гіпнозу відзначається щорічно 25 липня. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про користь гіпнозу для покращення здоров'я та щастя.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Івана Володимировича Недільського (1895−1970), українського композитора, диригента, віолончеліста, педагога, одного з засновників Українського музичного інституту Америки (США);

125 років від дня народження Зінаїди Миколаївни Аксентьєвої (1900–1969), української геофізикині, астрономині;

120 років від дня народження Еліаса Канетті (1905−1994), австрійського письменника, драматурга, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1981);

115 років від дня народження Михайла Костянтиновича Кміта (1910–1981), українського художника (Австралія);

110 років від дня народження Богдана-Тараса Васильовича Гнатюка (1915–1998), українського вченого, інженера, громадського діяча (США);

40 років від дня народження Богдана Сольчаника (1985-2014), учасника Революції Гідності, Героя Небесної Сотні, Героя України.

Ще в цей день:

1687 - Івана Мазепу було обрано гетьманом України;

1920 - Формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР;

1920 - У бою під Сидоровом війська УНР розгромили більшовиків;

1937 - Повністю розформовано, як контрреволюційний, ЦК комсомолу України;

1947 - у Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді;

1963 - Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою;

1978 - У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;

1983 - Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км;

2008 - Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;

2017 - Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Церковне свято:

Успіння праведної Анни, матері Богородиці

Успіння праведної Анни, матері Богородиці відзначають 25 липня.

Успіння праведної Анни, матері Діви Марії, вшановує пам’ять про мирну смерть і небесний перехід святої Анни. Це свято, що відзначається в різні дати в різних християнських традиціях, вшановує її важливу роль у святому родоводі як бабусі Ісуса Христа.

Свята Анна, постать, шанована в християнській традиції, але не згадана в Біблії, походить переважно з апокрифічних джерел, таких як Протоєвангеліє Якова. Згідно з цими текстами, Анна була одружена зі святим Іоакимом, і вони жили в Назареті. Незважаючи на свою побожність і молитви, вони залишилися бездітними до глибокої старості, що в їхній громаді вважалося Божою немилістю. Однак їхня наполеглива віра була винагороджена, коли Анні з’явився ангел, який пророкував народження доньки, що благословить усі покоління – Діви Марії.

У ранньому віці Марію принесли до храму, виконавши обітницю батьків присвятити її Богові. Розповідь про життя Анни втілює теми терпіння, віри та божественної благодаті, кульмінацією якої є її мирний відхід у віці 79 років, незадовго до Благовіщення Марії.

Іменини: Макар, Олександр, Ганна, Іраїда.