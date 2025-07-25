Інтерфакс-Україна
Події
06:41 25.07.2025

Росіяни атакували Сумщину, загинула жінка, ще одна поранена

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Росіяни атакували Сумщину, загинула жінка, ще одна поранена

Російські війська увечері 24 липня обстріляли Зноб-Новгородську громаду на Сумщині, одна жінка загинула, ще одна отримала поранення, повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Сьогодні після 18:00 російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду. Внаслідок удару ворожого ударного БпЛА по одному з населених пунктів загинула 43-річна жінка", - ідеться в повідомленні.

Пізніше стався артилерійський обстріл, поранення отримала 60-річна мешканка селища.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/283

Теги: #сумська #обстріл #жертва

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